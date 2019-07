Luz Long, l’atleta amico di Owens assassinato dagli americani dopo che si era arreso

Terribile è la storia di Luz Long, il saltatore in lungo tedesco, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Berlino, famoso per essere diventato amico del campione americano Jesse Owens durante le Olimpiadi stesse, che recentemente è stato ricordato dai media come esempio di sincero spirito sportivo. Si chiamava Carl Ludwig Herman Long, detto Luz, ed era nato a Lipsia. Alto, biondo, occhi azzurri, era il prototipo perfetto di ariano che piaceva ad Adolf Hitler, ma non ce la fece a battere Jesse Owens, che anzi, vinse proprio grazie al consiglio che gli dette Long di prendere la rincorsa partendo 30 centimetri prima dell’inizio della pedana di rincorsa.

