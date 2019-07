La “pezza a colori” dei 5Stelle: giornalisti bugiardi, siamo tutti compatti con la Raggi

«Il Movimento 5 Stelle è compatto. I giornali possono scrivere quello che vogliono ma è ormai evidente che non sanno più come attaccarci e si stanno convertendo al gossip, sì gossip puro al 100%!». È una replica velenosa e nervosetta quella pubblicata dai grillini sulla pagina Facebook Movimento 5 Stelle Roma a proposito del gelo tra la sindaca Raggi e i vertici grillini fotografato in questi giorni dalla stampa.

«A qualcuno dà chiaramente fastidio vederci così uniti e sperano di dividerci con le fake-news. Poveri illusi. I giornali così sono buoni solo per incartare il pesce, pulire i vetri o per raccogliere le deiezioni canine. Dite che è per questo che qualche copia ancora la vendono?» è la conclusione del post che tradisce un certo fastidio per la verità. Più che con il gossip e le invenzioni dei “pennivendoli” dovrebbero prendersela con Alessandro Di Battista che ha denunciato ufficialmente la solitudine della prima cittadina di Roma scaricata dal suo ormai ex partito. E ha attaccato i vertici del momvimento per averla abbandonata al suo destino. Dibba contro Di Maio. Compatti?