Frassinetti in aula difende Gervasoni dagli attacchi dell’Anpi: si tuteli la libertà d’espressione (video)

Paola Frassinetti, deputata di Fratelli d’Italia, ha preso la parola in aula per denunciare la vicenda che vede il professor Marco Gervasoni oggetto di attacchi da parte dell’Anpi per avere scritto un post in cui si dichiarava d’accordo con Giorgia Meloni sull’affondamento della nave Sea Watch 3. “Non si capisce a quale titolo – ha detto Frassinetti – l’Anpi intervenga su questa questione. La libertà di espressione di questo docente universitario deve essere tutelata perché è molto grave che l’Anpi si intrometta e vada a sindacare le dichiarazioni legittime che questo docente ha fatto”.