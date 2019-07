Folle spara nella folla a un festival in California: tre morti, tra cui un bambino (video)

Tre persone, tra cui un bimbo, sono rimaste uccise nel corso di una sparatoria a Gilroy, in California. L’incidente è avvenuto domenica sera durante un festival culinario, il Garlic Festival, che tradizionalmente si tiene nella cittadina a una cinquantina di chilometri da San Jose. Altre 15 persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave. L’uomo sospettato di essere l’assalitore è morto, ad ucciderlo sono stati gli agenti intervenuti dopo i primi spari. Tra le vittime della sparatoria anche un bambino di 6 anni, Stephen Romero, di San Jose. Lo ha confermato la famiglia del bambino, secondo quanto riportano i media. Non ci sono conferme al momento sulla presenza di un altro assalitore. In un tweet, il presidente Donald Trump ha invitato i presenti a “stare attenti e al sicuro”. Un testimone ha riferito che chi ha sparato al Gilroy Garlic Festival indossava un giubbotto antiproiettili e pantaloni stile militare. “Era in grado di sparare tre o quattro colpi al secondo. Sparava in tutte le direzioni. Era preparato per il gesto“, ha detto. Gli investigatori stanno anche valutando la pista di un secondo sospettato che avrebbe avuto un ruolo di supporto. La sparatoria è avvenuta nella giornata conclusiva del festival. Il Gilmroy Garlic è un appuntamento annuale che ruota intorno all’aglio, di cui Gilmroy è un importante produttore. Marie Blankley, il sindaco di Gilmroy, parla di una “tragedia”.“E’ orribile”, ha dichiarato il governatore della California, Gavin Newsom.