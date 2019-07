Federica Pellegrini torna alla vittoria: l’azzurra ha conquistato l’oro ai Mondiali di Budapest

Federica Pellegrini torna alla vittoria. “Sono felice, volevo fortemente una gara così ma mai avrei immaginato l’oro. Non ci credo ancora”: la nuotatrice piange di gioia per l’oro nei “suoi” 200 stile libero ai Mondiali di Budapest. L’azzurra festeggerà 31 anni il 5 agosto. “Vinco con la stessa voglia e entusiasmo, ma anche facendomela sotto. Anche a 31 anni”, dice l’azzurra. “In acqua ho fatto tutto sentendomi come volevo, 50 metri alla volta. Il tempo è incredibile, evidentemente tutto il lavoro che sto facendo con Matteo (Giunta, ndr) paga tanto, forse come non mai, e sono tanto contenta perché comunque è il mio ultimo Mondiale. Piango non per dispiacere, ma perché sono troppo contenta”, ripete la campionessa di Spinea. “Ho sempre detto che a me piace lavorare, e trarre i risultati dal lavoro fatto. Non sempre è avvenuto, ma forse maturando con gli anni…anche se oggi me la stavo facendo sotto come non mai”.