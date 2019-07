FdI: non voteremo Von der Leyen. È inadeguata su immigrazione, ambiente e economia

Dopo aver ascoltato le dichiarazioni della candidata Presidente Ursula Von der Leyen, la delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo annuncia il suo voto contrario. “Dopo che Macron aveva rivendicato la candidatura della Von der Leyen come un successo dell’asse franco-tedesco in sostanziale continuità con la presidenza Juncker – dichiarano in una nota gli eurodeputati di Fratelli d’Italia Raffaele Fitto (co-presidente dei Conservatori europei), Carlo Fidanza (Capodelegazione FdI), Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli e Pietro Fiocchi – in questi giorni abbiamo assistito a un progressivo spostamento a sinistra del suo programma politico. Un programma che riteniamo del tutto inadeguato sui temi per noi più importanti: immigrazione e difesa dei confini, politiche per l’ambiente compatibili con le esigenze di chi produce, politiche economiche di sviluppo alternative all’austerità degli scorsi anni, tutela della famiglia e sostegno alla natalità, difesa delle radici cristiane e contrasto all’islamizzazione dell’Europa. Per queste ragioni, d’accordo con il nostro presidente Giorgia Meloni, voteremo convintamente contro la candidata Von der Leyen”.

“Fratelli d’Italia – ha aggiunto Giorgia Meloni – è al momento l’unico partito italiano che ha annunciato in modo chiaro il proprio voto contrario alla candidatura di Ursula Von der Leyen alla presidenza della Commissione Europea. Non saremo complici di una riedizione dell’era Juncker, dell’asse franco-tedesco, dell’Europa imbelle su immigrazione incontrollata e terrorismo, di un’Unione che mira a punire quelle nazioni che non si allineano ai diktat dei burocrati. Ma quello che più salta agli occhi è lo scambio di ‘amorosi sensi’ tra il Pd e il M5S che, dopo l’elezione di Sassoli e del vicepresidente grillino Castaldo, voteranno insieme con entusiasmo la Von der Leyen. Che sia solo l’antipasto, in salsa europea, di futuri scenari di governo nazionali?”.