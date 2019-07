Esplode una palazzina all’Isola d’Elba: un morto, un disperso e cinque feriti (video)

Una palazzina di due piani è esplosa a Portoferraio, all’Isola d’Elba. Nel crollo, un uomo di 68 anni è morto e la moglie risulta dispersa; tre i feriti estratti dalle macerie e portati in ospedale, due sono in gravi condizioni. La palazzina sarebbe crollata a causa dell’esplosione di una bombola di gas.

La coppia risiedeva a Livorno ma veniva spesso in vacanza nell’appartamento che possedeva all’Elba, in via De Nicola. Le tre persone estratte vive, da quanto emerso, fanno parte di un’altra famiglia, residente a Portoferraio: sono una coppia di anziani genitori e la figlia di 46 anni. Quest’ultima e il padre 76enne, che hanno riportato ustioni rispettivamente sul 50 e 90% del corpo, sono stati trasferiti con l’elisoccorso all’ospedale di Cisanello a Pisa dove si trova il centro grandi ustionati. Meno grave la moglie 75enne, ricoverata a Portoferraio. Da quanto si è appreso, nella palazzina abitava anche una terza famiglia i cui componenti, padre, madre e figlio, sono riusciti a salvarsi senza riportare ferite.