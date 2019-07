«È concorrenza sleale»: Nanni Moretti furioso con le istituzioni del cinema. Ecco perché

Esce dal lungo riserbo in cui si è rinchiuso da un po’, Nanni Moretti, e lo fa per attaccare il Centro Sperimentale di Cinematografia. Già, perché il regista, attore ed ex girotondino proprio non ci sta: e lo dice a chiare lettere. Anzi, per prima cosa, lo annuncia via e-mail ai suoi più fedeli e assidui frequentatori del Nuovo Sacher, il cinema romano situato nel cuore di Trastevere, acquistato nel 1991 dalla Sacher Film, casa di produzione cinematografica di Nanni Moretti e Angelo Barbagallo con il progetto di rilanciare la sala con una programmazione di qualità basata su film d’autore.

Nanni Moretti contro Csc, Mibac e Cinecittà Luce

Ma andiamo con ordine: proprio da lì, da quella sala cinematografica attigua all’arena all’aperto a cui la programmazione estiva cede il passo per il carnet cinefilo del periodo vacanziero, parte l’assalto lancia in resta del regista di Ecce Bombo: pomo della discordia il lungometraggio di esordio della regista Letizia Lamartire Saremo giovani e bellissimi (2018), programmato in due rassegne: “Per il cinema Italiano”, appunto del Csc, e “Bimbi belli”, del Nuovo Sacher di Moretti, entrambe a Roma, entrambe in corso ma, gratuita la prima, mentre è a pagamento (7 euro per un ingresso, 30 euro l’abbonamento all’intera rassegna) la seconda. Ce n’è abbastanza perché Moretti lamenti una «concorrenza sleale». E così, come anticipato in apertura, la vicenda viene spiegata direttamente dal regista con una mail indirizzata agli spettatori affezionati del Nuovo Sacher, quelli che hanno richiesto di ricevere via mail informazioni sulle attività del cinema. «Il film Saremo giovani e bellissimi di Letizia Lamartire previsto per mercoledì 10 luglio è stato escluso dalla rassegna “Bimbi belli”» – annuncia Moretti nella mail – spiegando che «il film è stato presentato domenica 7 luglio nella manifestazione “Per il cinema italiano” che si tiene nell’arena di Santa Croce in Gerusalemme con una proiezione gratuita, all’interno di una rassegna organizzata dal Centro Sperimentale di Cinematografia (produttore e distributore del film), dal Ministero dei Beni Culturali e da Cinecittà Luce».