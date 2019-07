«Dobbiamo molto a Borsellino e ai nostri cari colleghi»: il ricordo dei poliziotti del Mosap

Un dolore che non si spegne, una ferita, ma anche un esempio vivo. Giungono fiumi di ricordi, di messaggi. Non poteva mancare quello dei colleghi poliziotti. «Dobbiamo ancora tantissimo a Paolo Borsellino, perché il suo esempio vale per chi combatte la mafia ma in generale per tutti coloro che si trovano a svolgere un compito, espletare un dovere, e lo portano a compimento senza deflettere, senza arrendersi». E’ il messaggio di Fabio Conestà, segretario generale del sindacato di polizia Mosap, nell’ anniversario della strage di Via d’Amelio.

Il Mosap:«Onore a lui e ai nostri cari colleghi»

Conestà e i suoi colleghi ricordano «il magistrato anti-mafia come qualsiasi funzionario dello Stato, come i 5 ragazzi della sua scorta massacrati con lui in Via d’Amelio. Paolo Borsellino era fuori dalle contaminazioni della politica o dalle tentazioni del potere che corrompe. Senza compromessi con la coscienza. Onore a lui e ai nostri cari colleghi», termina l commosso ricordo del segretario del Mosap.