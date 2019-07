La procura di Agrigento, ha indagato anche il capo missione della nave Alex, il deputato Erasmo Palazzotto. Salgono cosi a 2 gli indagati per lo sbarco dei migranti avvenuto nella notte a Lampedusa. Sia il capitano Tommaso Stella, che il capo missione Erasmo Palazzotto sono accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, e di violazione degli articoli 1099 e 1100 del codice di navigazione rispettivamente disobbedienza e resistenza o violenza a nave da guerra. Sono gli stessi reati contestati alla comandante della neve Sea Watch Carola Rachette.

Sia il comandante che il capo missione si trovano sulla nave Alex al molo Favaloro di Lampedusa.

“Ancora non mi è stato notificato nulla, l’ho appreso dai giornalisti. Ce l’aspettavamo, è già successo con la Mare Jonio che abbiano indagato il comandante e il capo missione. Io non ho paura, è un atto dovuto. Del resto siamo stati noi i primi a rivolgerci alla magistratura per chiedere l’apertura di un’inchiesta”. Così Palazzotto, parlamentare di Sinistra Italiana, ha commentato la notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati.