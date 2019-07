Carabiniere picchiato a Piacenza, Foti: «Soddisfazione per la decisione della Corte di Appello»

“Esprimo soddisfazione per la decisione della Corte di Appello di Bologna che, seppure in forma ridotta rispetto al giudizio di primo grado, ha punito i responsabili dell’ignobile e delinquenziale aggressione perpetrata a Piacenza nei confronti del brigadiere capo dei Carabinieri Luca Belvedere. E’ una condanna che serve soprattutto a ribadire un principio: la pelosa solidarietà politiche e le proteste davanti ai Palazzi di Giustizia nulla possono di fronte alla forza della legge e di chi la applica. Anche il riconoscimento del danno di immagine a favore del Comune di Piacenza, al di là della entità, trova piena giustificazione a fronte della virulenza dell’aggressione posta in essere e della conseguente negativa risonanza che essa ha determinato, a causa di persone venute a Piacenza unicamente per delinquere”. Lo dichiara Tommaso Foti, vice capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia.