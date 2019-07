Bibbiano, Rivellini smaschera l’imbarazzo M5S: «Il Garante per l’Infanzia…» (video)

Mentre si consumava la drammatica vicenda di Bibbiano, cosa faceva il Garante per l’Infanzia? A chiederlo è Enzo Rivellini, dirigente campano di FdI, che all’argomento ha dedicato il suo ultimo post video sui temi di attualità. L’esponente di FdI, inoltre, ha fatto richiesta per un accesso agli atti, proprio «per capire» il ruolo del Garante, invitando poi politici e giornalisti che non vogliono far cadere il silenzio su quelle violenze a fare altrettanto.

Rivellini smaschera gli imbarazzi M5S

Il problema, spiega Rivellini nella video denuncia, è che dal 2011 al 2016 «il Garante per l’infanzia e l’adolescenza è stato un politico grillino di peso, un politico di professione: Vincenzo Spadafora, attuale sottosegretario e stretto collaboratore di Luigi Di Maio, politico esperto che è stato consulente di Mastella in Regione Campania e poi di Pecoraro Scanio e di Rutelli». «Ora si mormora che vogliano candidarlo alla presidenza della Regione», ha proseguito Rivellini, domandando se Spadafora, quando era alla guida dell’Autorità, «abbia fatto tutto ciò che era nei suoi poteri» per vigilare ed evitare casi come quello di Bibbiano. E se ora si stia facendo tutto il possibile per controllare se Bibbiano sia un caso isolato o se in Italia esistano altre situazioni così drammatiche.

«Capisco perché non se ne parli»

«Capisco perché su questa vicenda è calato il silenzio», ha quindi sottolineato Rivellini, facendo riferimento alle responsabilità e agli imbarazzi politici che esistono intorno al caso dei bambini sottratti con l’inganno alle famiglie e ricordando che, oltretutto, il Garante è una struttura molto costosa per lo Stato.