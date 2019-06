Un selfie di Rampelli (FdI) smaschera il bluff dei grillini sulle auto blu…

“2 giugno: sono riuscito a infilare lo scooter grigio tra le auto blu dei grullini. so soddisfazioni”. Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera di Fratelli d’Italia, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un selfie scattato a

cavallo del suo scooter in occasione della parata del 2 giugno. Il vicepresidente della Camera, con il casco in testa, si è immortalato sullo scooter in mezzo a tutte le auto blu delle personalità che hanno partecipato alla sfilata ai Fori imperiali. A conferma che tutte le promesse sull’eliminazione dei privilegi e sulla riduzione di auto blu, scorte e mezzi di servizio, da parte del Movimento Cinque stelle, sono rimaste solo lettera morta, almeno a giudicare dall’ingorgo fotografato nei dintorni della tribuna autorità per la Festa della Repubblica.