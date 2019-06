“Troppo chiasso”, 83enne spara ai gestori di un chiosco: un morto e due feriti

Un morto e due feriti: è questo il bilancio di una notte di follia a Palma Campania, nel Napoletano. I carabinieri hanno arrestato un 83enne che al termine di una lite causata dagli schiamazzi provenienti da un vicino chiosco, ha esploso cinque colpi di arma da fuoco contro i gestori dell’attività. Le vittime sono state soccorse dal 118 e trasportate negli ospedali di Sarno e Nola. Il titolare del chiosco è morto. Ad avere la peggio è stato Giuseppe Di Francesco, 67 anni, titolare del chiosco. L’uomo è morto in ospedale, feriti il genero e la figlia, tuttora in prognosi riservata.

Tragedia davanti a un chiosco di Palma Campania

Il pensionato che ha sparato si chiama Aniello Lombardi. L’anziano, in stato di shock, è stato rintracciato e arrestato dai militari nella sua abitazione dove è stata sequestrata l’arma utilizzata, una pistola semiautomatica modello “Guardian” calibro 9 regolarmente detenuta. L’arma aveva ancora un colpo in canna e uno nel caricatore. I carabinieri hanno ritirato in maniera cautelativa anche 5 fucili, una pistola semiautomatica Beretta “Px4 Storm”, una rivoltella Colt e circa 290 munizioni di vario calibro. L’83enne è stato portato al carcere di Poggioreale.

Lo sgomento a Palma Campania: Peppe Di Francesco era noto e stimato

Sulla pagina Fb del Comune di Palma Campania è arrivata la comunicazione della sospensione di ogni attività e il cordoglio per la tragedia. «L’amministrazione comunale si unisce allo sgomento per quanto accaduto ieri sera alla nostra cittadina e in attesa delle esequie e delle determinazioni che l’ente adotterà, annulla ed invita ad annullare tutti gli eventi previsti nella giornata odierna».