Tiziano Renzi, anche lui mette bocca: «Non abbronzatevi, c’è Salvini»

La moda è di dare del razzista a Matteo Salvini e a tutti quelli che la pensano come lui. Si aggrega all’usanza anche Tiziano Renzi, padre dell’ex premier Matteo, che fa dell’ironia, peraltro neanche troppo spiritosa, su Facebook e condivide un post in vernacolo toscano contro il ministro dell’Interno: “Con Sarvini c’è da aé paura a abbronzassi”, afferma nella vignetta un’anziana signora, tale vecchina di Sammoro, sorta di grillo parlante toscano che censura i costumi. Un ennesimo insulto contro la politica di Salvini, proprio nel giorno in cui la Sea Watch viola tutte le leggi del mare, raccoglie clandestini e li porta per forza verso l’Italia anziché andare nel porto sicuro più vicino da dove i clandestini si sono imbarcato sulla nave dell’ong. Ne dà notizia Libero, che commenta: “Renzi senior scherza forse anche per esorcizzare i suoi recenti guai con la giustizia: lui e la moglie, Laura Bovoli, infatti erano finiti ai domiciliari (poi revocati) per bancarotta fraudolenta”. A parte questo, la battuta non fa neanche ridere…