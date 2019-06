Terrore in volo per una turbolenza: urla, pianti e preghiere tra i passeggeri (video)

Momenti di terrore a bordo di un Boeing 737-300 della ALK Airlines in volo da Pristina a Basilea. A causa di forti turbolenze, si è scatenato il panico a bordo tra urla, lacrime e preghiere mentre alcuni passeggeri sono stati sbalzati violentemente a terra. Una decina i feriti ricoverati in ospedale, nessuno in modo grave ma la paura è stata tanta, come dimostra questo video pubblicato su Youtube.