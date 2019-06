Sea Watch, sguaiato attacco di Calenda a Meloni: «Ricoveratela in un Tso»

Carlo Calenda ha bisogno di una cura a base di calmanti. Il suo attacco a Giorgia Meloni sul caso Sea Watch è decisamente triste e rozzo. “I migranti vanno fatti sbarcare, gli altri paesi Ue coinvolti (che fanno esattamente quello che fa Salvini) se ne devono fare carico, il regolamento di Dublino concretamente superato, la Meloni ricoverata in un Tso #SeaWatch”. Non è la prima volta che l’esponente piddino attacca in modo becero il presidente di FdI. Forse tanto astio nasce da una cronica agitazione per le cattive sorti della sua parte politica.O forse, molto più probabilmente, Calenda va in cerca di visibilità. Ci vogliono le calende per accendere i riflettori su Calenda.