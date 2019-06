Sea Watch, Salvini: «Chi non si ferma all’alt viene arrestato»

“Se qualcuno stasera non si ferma alla paletta dei carabinieri viene arrestato, mi domando perché non ci sia identico intervento da parte di chi di dovere nei confronti di chi è reiteratamente al di fuori della legge”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini in conferenza stampa al Viminale parlando della Sea Watch. “È come uno che non si ferma al blocco stradale”, ha aggiunto.

Avvertimento all’Ue: «Potremmo anche non identificare i migranti»

Il ministro dell’Interno lancia anche un avvertimento alle autorità dell’Unione europea: “Non vorrei ricorrere ad iniziative contrarie alla normativa Ue come ad esempio non identificare i migranti che arrivano in Italia. Se la legge italiana non sarà rispettata possiamo considerare di non inserire in banca dati i dati di nessun immigrato, così che siano liberi di andare dove meglio credono”. E ancora: “Io continuo a non autorizzare alcuno sbarco”. Salvini lancia inoltre un duro attacco alla “capitana” Carola accusata di “rompere le palle in Italia”. “Mi domando come possa il governo tedesco permettere a una di dire ‘sono nata bianca, ricca e tedesca’ e me ne frego delle leggi italiane”, ha continuato.