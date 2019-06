Sea Watch diventa un caso internazionale: passo formale della Farnesina con l’Olanda

La Sea Watch diventa un caso iternazionale. La Farnesina conferma che, su indicazione del ministro degli Esteri Enzo Moavero, sono state date istruzioni all’Ambasciatore d’Italia all’Aja di fare, immediatamente, un passo formale presso il Governo dei Paesi Bassi. È quanto si legge in una nota.

Salvini: «La “capitana”? Una sbruffoncella che fa politica»

“Chi sbaglia paga, non dico solo quella sbruffoncella di comandante che fa politica sulla pelle di qualche decina di immigrati per dimostrare chissà cosa pagata da chissà chi. Capitano avvisato, governo avvisato, istituzioni europee avvisate”. Lo dice il vicepremier Matteo Salvini durante una diretta facebook, parlando della nave Sea Watch che è al largo di Lampedusa con decine di persone a bordo. “Se in Europa esiste qualcuno – aggiunge Salvini -, se c’è un governo ad Amsterdam con un po’ di dignità, lo dimostrino in questi minuti, altrimenti dall’Italia arriva a no. L’autorizzazione allo sbarco non c’è, piuttosto schiero la forza pubblica. I confini sono sacri e inviolabili”.