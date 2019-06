Roma, notte di terrore per una famiglia: villa assaltata con pistole e passamontagna

Notte di terrore per una famiglia romana, ostaggio di un commando armato nella sua villa di Casal Monastero, a Roma. L’ennesima rapina. Armati di pistole, nascosti sotto i passamontagna e muniti di guanti per non lasciare impronte, sei ladri – probabilmente dell’Est Europeo come leggiamo sul Messaggero – hanno fatto irruzione nella villa. Si sono fatti beffa dell’antifurto e dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’abitazione, facendosi aprire la porta di casa della sorella del proprietario, spintonandola e portando via oggetti di valore, senza però riuscire ad aprire la cassaforte.

Villa assaltata da 5 stranieri e un italiano

I balordi, secondo le prime ricostruzioni, hanno manomesso le telecamere e l’allarme, entrando così in azione indisturbati. La donna, vittima di un tranello, ha aperto l’uscio e si è trovata di fronte la banda di ladri che l’ha prima spintonata, poi immobilizzata e dunque minacciata: «Dicci dove sono i soldi e non ti succederà nulla», avrebbero detto i ladri. In casa erano presenti anche i tre figli piccoli della signora, la banda sarebbe composta da cinque stranieri – forse albanesi – e da un italiano. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato San Basilio e quelli della squadra mobile. Al vaglio degli investigatori le telecamere della zona e quelle di alcune abitazioni e altre ville nelle strade limitrofe. Bisognerà capire se fuori c’era qualche altro componente della banda a fare da palo pronto a mettere in moto l’auto con la quale sono fuggiti.