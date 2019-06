Da prenderli a schiaffi. Prima ancora di indagarli, che tanto non li arresta nessuno. Prima i giudici, poi i professori. E in politica il Pd in crociera da chi viola le nostre leggi e un governo che sta sempre a litigare.

Viene da vomitare, davvero ti prende la voglia di espatriare da questo paese. Sembriamo presi di petto dal destino che ci umilia. Non ci si può più fidare di nessuno. Ogni casta si fa riconoscere.

La brutta lezione dei professori

Ieri è stato il turno delle baronie. Tutto è partito dall’università di Catania. Col Rettore indagato. Con diversi professori in tutta Italia sotto inchiesta. Non solo truccavano i concorsi, ma era pure “vietato” fare ricorso contro la bocciatura. Associazione a delinquere. Il merito annullato. E tanta pervicace arroganza in stile paramafioso.

Insegnare è una delle cose più belle che un uomo possa fare. Ma se chi insegna è un fellone che nega il merito perché manomette le selezioni significa siamo oltre ogni limite: si uccide la speranza.

Del resto, anche un’altra funzione – probabilmente ancora più importante – viene svillaneggiata da comportamenti meschini. Giudicare è qualcosa di elevatissimo per una persona, hai nelle tue mani i destini altrui. E assistere alla vergogna di una casta che si comporta come abbiamo visto in queste settimane provoca disgusto. La fine della giustizia, che altro dobbiamo aspettarci….

Il Pd in crociera

Se possibile, c’è una politica che mette in mostra il peggio di se’, con la corrida che si è aperta attorno alla folle impresa della Sea Watch. Una Nazione messa sotto accusa perché tenta di difendere i propri confini. L’Italia che non vuole essere trasformata nella pattumiera dell’Africa e che rifiuta la complicità con gli scafisti, entra nel mirino delle Ong e dei loro protettori Sorosiani. Ebbene, guardare quei parlamentari del Pd che si fanno beffe della loro Patria favorendo con la loro sanità a bordo chi delinque contro la legge italiana suona tanto di tradimento. Ma pensano di essere sempre impuniti di fronte al valore delle norme.

Come quell’altro schifoso, il sindaco pizzicato – pure lui Pd – a commettere abusi sui bambini. Ma che razza di Italia è questa?

Già, dove viviamo, con l’economia sul precipizio e nessuno pare trovare soluzione ai nostri drammatici problemi. Di fronte a tutto questo, è doveroso l’appello alla responsabilità a chi ha il dovere di guidare la Nazione. Il quadretto poco edificante che abbiamo tentato di descrivere sopra è terribile e voi a Palazzo Chigi non vi potete proprio permettere di stare a litigare ogni giorno per un pezzo di potere o di visibilità in più.

Deprimete un popolo

Avete scelto la strada di governare assieme? È un anno che ci provate e tutti sono consapevoli di quanto sia imbarazzante vedervi alla prova. Se a questo ci aggiungete i ceffoni che vi scambiate quotidianamente, deprimete un popolo intero.

Chi governa ha il dovere della serietà nei comportamenti istituzionale. Soprattutto di fronte al declino terribile del proprio Paese. O liberate davvero l’Italia dalla sporcizia morale e risollevate la sua economia, oppure fateci del bene andandovene a casa. Tertium non datur.