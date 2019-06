Paura per Romina Power: la foto con la flebo in un letto d’ospedale preoccupa i fans

La foto postata sul suo profilo Instagram dalla stessa ha preoccupato i fans dell’artista: Romina Power sdraiata in un letto d’ospedale con la flebo nel braccio. E a poco è valso il pollice alzato e la didascalia di ringraziamento in cui la cantante e attrice, nel rivolgersi ai medici che l’hanno soccorsa, esordisce scrivendo «tutto è bene quel che finisce bene»… Quello scatto preoccupa i fans…

La foto di Romina Power in ospedale preoccupa i fans

Romina Power posta sul suo profilo Instagram una foto della sua mano con il pollice alzato e con una flebo attaccata in un letto di ospedale. Ma subito rassicura i fan scrivendo accanto alla foto: «Tutto bene quel che finisce bene! Grazie a tutti i dottori, infermieri e anestesisti». Un post che non chiarisce bene cosa sia accaduto a Romina, che potrebbe alludere a un malore come alla eventualità che l’artista abbia subito un intervento chirurgico. Non solo: post e commenti che si sono aggiunti nel giro di breve, a partire da quelli delle figlie – come quello di Romina Carrisi Jr. che sul social ha scritto: «Love you mommy solo per te e i voli internazionali mi sveglio alle 6 del mattino», ma anche di ma anche Cristel, mamma dell’amato nipotino che qualche tempo fa ha annunciato di essere di nuovo incinta –, per finire con i tanti, tantissimi commenti dei fan che hanno affollato lo spazio sotto la foto per augurare alla Power una pronta guarigione, amplificano apprensione e curiosità del caso. Ma sulle cause del ricovero è ancora buio pesto: per ora l’ex moglie di Albano Carrisi non ha svelato cosa è successo di preciso…