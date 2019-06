Orgoglio italiano: le Frecce Tricolore sorvolano i Fori durante la festa del 2 giugno (video)

In una giornata di celebrazioni avvelenate dalle polemiche politiche e dalle provocazioni di qualcuno, nella sfilata del 2 Giugno sui Fori Imperiale ci sono stati anche momenti di grande commozione durante il passaggio di tutti i corpi militari italiani, come nel caso dei Bersaglieri, capaci di suscitare sempre forti emozioni. Il momento clou, però, come ogni anno, è stato il passaggio in cielo della pattuglia delle Frecce Tricolore, che hanno strappato la solita ovazione alla folla assiepata sulle tribune e lungo il percorso della sfilata. Chissà se almeno di loro la ministra Trenta e il presidente della Camera Fico saranno stati orgogliosi…