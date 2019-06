Napoli, si è suicidato il professore accusato di aver fatto sesso con alunne

Si è suicidato. Lo hanno trovato morto in casa il professore del liceo ginnasio “Giambattista Vico” di Napoli che da mercoledì scorso si trovava agli arresti domiciliari con l’accusa di aver avuto rapporti sessuali con due studentesse all’epoca dei fatti minori di 16 anni. Secondo una primissima ricostruzione il docente ha rivolto contro di sé la canna di una pistola, mirando al cuore, e ha esploso un colpo. Il professore viveva nel comune di Quarto, in provincia di Napoli. La vicenda era oggetto di un’indagine coordinata dal pool fasce deboli della Procura di Napoli, scattata a seguito della denuncia presentata dai genitori di una delle due ragazze coinvolte. Sul caso era in corso anche un’ispezione dell’Ufficio scolastico regionale della Campania. La relazione con le minorenni sarebbe emersa dopo le denunce delle giovani vittime che avrebbero accettato le sue ‘attenzioni’ forse in cambio di buoni voti in pagella. Dei rapporti intercorsi con le minorenni, si sarebbe trovata traccia anche in messaggi chat e via sms. L’uomo che ora si è tolto la vita, si è sempre dichiarato innocente.