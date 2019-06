Milano, nuovo schiaffo: i rom non pagano l’affitto nel villaggio “creato” per loro

Il campo rom è regolare, ma dentro vi avvengono molte irregolarità. Si tratta del campo rom di via Martirano a Milano, vicino Cesano Boscone, dove i residenti pagano solo una minima parte di affitto. La vicenda è riportata dal Giornale, su una iniziativa della europarlamentare leghista Silvia Sardone, che è anche consigliere comunale meneghino. In pratica, riporta il quotidiano milanese, i 13 nuclei familiari rom pagano solo un quinto di quanto dovuto al comune di Milano. “È questa l’integrazione che piace alla sinistra? Ricordo che questo campo era stato venduto alla stampa come il migliore d’Europa, un fiore all’occhiello dell’amministrazione comunale targata Pisapia”, rileva la Sardone. Nel luglio scorso, ricorda ancora il Giornale, nel campo di fu un maxi-blitz dei carabinieri che scoprì una vero proprio bazar con merce rubata e arnesi da scasso, mentre nel 2016, nello stesso campo , una lite tra rom si concluse a colpi di pistola. Inoltre il comune di Milano ha approvato uno stanziamento di 270mila euro per l’ampliamento del campo. Su questo, Silvia Sardone ha rimarcato: “Soldi sperperati dalla sinistra in nome di un’integrazione che esiste solo nelle favole”, aggiunge la Sardone che aveva anche effettuato un sopralluogo nel campo. E continua: “Ammesso il fallimento, mi piacerebbe che in via Martirano vengano accolte anche tutte quelle famiglie italiane in difficoltà che però hanno la sfortuna di non essere di etnia rom e quindi di non essere considerate dal Comune. Altrimenti – chiude Sardone – l’unica soluzione praticabile è quella dello sgombero del Villaggio”.

(Foto: Milano today)