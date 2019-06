Meloni, «trionfo a Cagliari: straordinaria vittoria di Truzzu al primo turno»

TRIONFO in Sardegna, il commento all’affermazione netta di Paolo Truzzu postato da Giorgia Meloni sul suo profilo Facebook parla chiaro e dice tutto: «A Cagliari risultato senza precedenti: Fratelli d’Italia raggiunge il 12%, è il primo partito della coalizione di centrodestra e trascina la vittoria al primo turno di Paolo Truzzu, storico esponente di FdI. Al neosindaco di Cagliari un grande in bocca al lupo e un grazie di cuore a tutti i sardi per la loro fiducia. Non la tradiremo»!

Paolo Truzzu, storico esponente di FdI è il nuovo sindaco di Cagliari: la vittoria la primo turno

E allora, una vittoria limpida e trascinante, quella di Paolo Truzzu eletto nuovo sindaco di Cagliari che già, dopo la prima sezione scrutinata a Cagliari su 174 era avanti il candidato di centrodestra Paolo Truzzu con il 58,33%, seguito dalla candidata di centrosinistra Francesca Ghirra con il 33,33% e da Angelo Cremone per i Verdes con l’8,33 %. E se il buongiorno si vede dal mattino, cominciata con questi numeri la competizione elettorale è finita con l’affermazione vincente del candidato del centrodestra, vittorioso al primo turno – anche se manca ancora una sezione sulle 174 (con il 50,19%) – che ha avuto ragione del testa a testa con la candidata del centrosinistra Francesca Ghirra (ferma al 47,47). Il terzo candidato, Angelo Cremone (lista Verdes), ha ottenuto alla fine il 2,10%.

Truzzu, sono emozionato: fare il sindaco è la cosa più bella per un cagliaritano

E dopo la lunga maratona elettorale, il candidato del centrodestra vincente Paolo Truzzu è visibilmente «emozionato» e stanco. «Ho sempre detto che fare il sindaco di Cagliari è la cosa più bella per un cagliaritano e noi ci abbiamo creduto fino in fondo». È la prima dichiarazione a caldo del neo sindaco di Cagliari rilasciata ai giornalisti nella sede elettorale di Via Alghero. «Priorità? Pulire la città dai rifiuti, una città così non l’avevamo mai vista», ha detto riferendosi alle gravi difficoltà nella raccolta differenziata con il sistema “porta a porta”. «Una vittoria sofferta – ha detto – ma per questo ancor più bella».