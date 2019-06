Meloni: «La destra c’è, siamo pronti per il governo sovranista. E Salvini lo sa bene»

«La Meloni spicca il volo». È il titolo di prima pagina scelto da Libero all’indomani della storica conquista di Cagliari che conferma il trend crescente di Fratelli d’Italia dopo le europee del 26 maggio. Il partito di Giorgia Meloni, che supera il 12 per cento, è il più votato del centrodestra, scavalcando Forza Italia, un sorpasso fotografato dagli ultimi sondaggi anche a livello nazionale.

Meloni: possiamo governare l’Italia

Obiettivo dichiarato? «Governare l’Italia». Il nuovo sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, viene dalle file di Fratelli d’Italia e prima ancora di An, un «segnale chiaro», dice la Meloni in una lunga intervista al quotidiano diretto da Vittorio Feltri, «che continuiamo a crescere e che sul territorio abbiamo una classe dirigente estremamente spendibile». Messa in sicurezza la destra dopo la diaspora, («sono molto fiera del lavoro che abbiamo fatto, ci è costato tanto lavoro ma la destra c’è, cresce e vince»), espugnata in Sardegna l’ennesima città-simbolo della sinistra, si conferma vincente un centrodestra a traino Lega-FdI, dalle urne sarde esce un verdetto “utile” anche per il governo nazionale, di fronte alla virata a sinistra dei pentastellati («non ricordo di aver sentito nemmeno Laura Boldrini dire che la festa del 2 giugno andasse dedicata ai rom e agli immigrati») e a una sinistra sconfitta dalle urne «schiacciata sui poteri forti e sulle banche».

«Salvini sa che l’alleanza con i 5Stelle non durerà»

«Mi sembra che gli italiani stiano dicendo molto chiaramente che tipo di esecutivo vogliano, che abbiano le idee molto più chiare su una serie di temi, dal taglio delle tasse al sostegno al mondo della produzione, dalla tutela della famiglia alla lotta all’immigrazione clandestina». E Salvini lo sa, anche se per ora non può fare diversamente, la leader di Fratelli d’Italia è convinta che l’alleanza gialloverde non possa durare ancora per molto: «Non so per quanto tempo gli elettori continueranno a “perdonargli” l’accordo con i 5Stelle. Per carità io non faccio appelli a far cadere il governo, semmai posso fare appelli almeno a cambiare le politiche di questo governo e infatti all’indomani delle europee abbiamo presentato l’agenda sovranista. Per il resto penso che Matteo sappia fiutare molto bene il sentimento degli italiani e si stia perfettamente rendendo conto anche lui che l’alleanza con i Stelle non verrà tollerata ancora per molto».

Gli italiani vogliono un nuovo esecutivo

Nessun messaggio da lanciare a Giovanni Toti, che ha definito un eventuale governo Leg-Fdi “sbilanciato”. «Non commento le indiscrezioni. Se e quando Toti deciderà di passare dalle parole ai fatto parleremo del merito di quello che accade». Fratelli d’Italia è pronto per un governo sovranista al fianco del Carroccio, «siamo im partito estremamente inclusivo anche nei confronti di mondi che vanno molto oltre il tradizionale perimetro della destra», sottolinea la Meloni guardando alle recenti annessioni, alle tante realtà che hanno aderito al progetto sovranista di Fratelli d’Italia, alle liste elettorali delle amministrative e al risultato elettorale. Un esecutivo Salvini–Meloni, frutto di nuove elezioni politiche e non di giochi di Palazzo e pastrocchi tecnici, forte del 40 per cento di consensi attuali, sarebbe rappresentativo di tutta l’area del centrodestra. Giorgia Meloni lancia la sfida si dice pronta per un esecutivo sovranista che scalzi i 5Stelle, talvolta più a sinistra del Pd, e rispetti le chiare indicazioni del popolo italiano.