Meghan torna in pubblico alla parata per il compleanno della Regina Elisabetta

Primo impegno pubblico per Meghan dopo la nascita del figlio Archie: la duchessa del Sussex e moglie del principe Harry – che non aveva più preso parte ad eventi ufficiali, neanche in occasione della visita del presidente americano Donald Trump – era presente accanto al marito alla tradizionale parata militare che si svolge ogni anno a giugno per il compleanno della Regina.

Meghan sorridente e dimagrita nel suo abito blu notte

Meghan ha fatto la sua apparizione in carrozza, accanto al principe Harry. Ha sfoggiato un elegantissimo abito blu notte con cappellino d’ordinanza. È apparsa a suo agio e ha salutato allegramente le migliaia di cittadini accorsi per l’evento. Scambio di convenevoli anche con la cognata Kate Middleton, seduta proprio di fronte, che ha sfoggiato una mise color panna. A condividere il calesse c’era la storica partner di Charles, Camilla Parker Bowles.

Elisabetta compie gli anni – in questo caso 93 – il 21 aprile, ma le celebrazioni e la parata si svolgono a giugno per le migliori condizioni climatiche. La regina Elisabetta ha raggiunto la Horse Guard Parade, vicino Buckingham Palace in carrozza ed ha assistito al raduno dei circa 1400 militari. Successivamente ha seguito dal balcone del palazzo lo show del gruppo acrobatico della Royal Air Force (le Red Arrows).