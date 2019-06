Massimo Giletti contro Fabio Fazio: «La Rai gli paga uno stipendio stratosferico»

«Credo che una tv di Stato dovrebbe avere un tetto massimo, mi sorprende vedere certe cifre incredibili. Le reputo incredibili per una tv di Stato». Così Massimo Giletti risponde a una domanda sui guadagni del collega Fabio Fazio. Il conduttore di Che tempo che fa da mesi è al centro di feroci polemiche per il maxi stipendio da 2,2 milioni di euro che ogni anno gli paga viale Mazzini. Un ingaggio stratosferico contro il quale si sono scagliati Matteo Salvini (“Si riduca lo stipendio”), il presidente della tv pubblica Marcello Foa (“Stipendio troppo elevato”) e la Procura Regionale per il Lazio della Corte dei Conti, che da maggio indaga per un possibile danno erariale.

Giletti contro Fazio: «Sono sorpreso per certe cifre»

Ora contro Fazio c’è anche Giletti. «Poi c’è chi ha procuratori molto bravi e riesce a fare dei contratti sui quali qualche punto interrogativo me lo pongo, ecco», ha detto Giletti, prima di esprimere il suo stupore per il doppio ruolo di Fazio come produttore e conduttore di Che tempo che fa: è una cosa che «mi lascia basito», ha ammesso Giletti, raccontando che ai tempi de L’Arena «non riuscivo a far avere 100 euro in più ai miei collaboratori, facevo fatica a fargli avere un minimo in più, nonostante i grandi successi che avevamo. Poi scopri un’altra realtà, e qualche domanda te la fai». Quindi, gli chiede la giornalista, sono bravi gli agenti o deboli i direttori? Risposta di Giletti: «Non mi compete più, sono fuori. Basta l’intelligenza di chi legge e di chi vede le carte».