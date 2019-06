Martedì a piazza del Popolo FdI raccoglie le firme per la Repubblica presidenziale

Continua a pieno ritmo la campagna di Fratelli d’Italia per la Repubblica presidenziale: “Martedì 18 giugno dalle ore 18 saremo tutti al gazebo a piazza del Popolo a Roma, per la raccolta firme per la Repubblica presidenziale” è quanto dichiara Massimiliano Pirandola, capogruppo della Destra per Fratelli d’Italia del Municipio XIV. “Insieme a Sergio Marchi, Andrea Castellano, Donatella Chiodi, Alessandro Zulli e tanti altri amici e militanti, rilanciamo fortemente questa battaglia al fianco di Giorgia Meloni, per una Terza Repubblica in cui i cittadini possano scegliere direttamente chi li rappresenta, fino alla più alta carica dello Stato”. L’iniziativa, promossa con gli altri Movimenti federati con Fratelli d’Italia, vuole essere la prima di una mobilitazione costante nella città di Roma.