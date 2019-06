Librandi: «In Italia i rom sono pochi». Meloni: «Ma dove vivi?» (video)

«In Italia i Rom sono 150.000, sono molto pochi». Chi poteva dire una simile idiozia? Chi se non Gianfranco Librandi, che durante un dibattito a Diritto e Rovescio ne ha detta un’altra delle sue, sotto lo sguardo attonito dei presenti. Uno sfregio. La difesa dei rom e la diminuitio di un problema grave in Italia è una provocazione bella e buona e non è passata inosservata. Certe affermazioni non si possono fare senza assumersene le conseguenze. Giorgia Meloni non la fa passare una cosa del genere e dal suo profilo Fb posta il video ed esclama: «Ascoltate le deliranti affermazioni di Librandi mentre in studio si parla di assegnazione delle case popolari con punteggio superiore per chi vive nei campi nomadi. Ma queste persone dove vivono? Ora capite perché la sinistra sta scomparendo?» I commenti sui social sono indignati.

Librandi difende i rom

C’è chi scherza, affermando che Librandi possa essere un “infiltrato” per far perdere voti al Pd; c’è chi invece non si capacita che una persona che difende i migranti, i rom, a discapito degli italiani possa avere udienza. «E’ un essere insignificante. Non è ne un bravo politico né simpatico in parole povere se io fossi il lieder di un partito non lo vorrei nel mio partito candidato, perchè porterebbe solo gravi conseguenze nella capacità di un gruppo di persone che fanno politica». L’assegnazione delle case popolari vantaggosamente date ai rom in molte città non può essere rivendicata così. Librandi, dopo i terremotati, sfregia anche gli italiani indigenti, in coda per avere un tetto sopra le testa. Ma il senso del limite esiste ancora nel mondo di Librandi?