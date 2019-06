L’Ama non c’è… Torna virale il video-parodia di Federico Saliola (video)

Torna a circolare in rete il video-parodia dell’attore romano Federico Saliola “L’Ama non c’è” (una rilettura in chiave satirica del successo di Nek Laura non c’è) nel quale si raccontano le vicissitudini di un romano alle prese con montagne di spazzatura. Il video fu realizzato la scorsa estate, ma da allora l’emergenza rifiuti nella Capitale ha subìto una progressiva escalation che rende la parodia di Saliola tristemente attuale e invita a sdrammatizzare una situazione che rischia di diventare sempre più pesante, con conseguenze anche sulla salute dei cittadini.