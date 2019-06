La mamma racconta il passato di Giordana Angi: «Se l’è vista brutta» (video

Intervistata dal settimanale DiPiù Tv, la madre di Giordana Angi, seconda classificata di Amici 2019, ha raccontato del rapporto della figlia col padre. Un rapporto che si è complicato quando lui non l’ha più cercata. Una lontananza che ha lasciato un grande vuoto nel cuore della cantante. «Giordana – ha spiegato – non ha avuto una vita facile, lo ammetto, è stata anche colpa mia, e del suo rapporto burrascoso che ha avuto col papà. E pensare che il nostro, all’inizio, sembrava un amore da favola: io sono un’assistente di volo e ho conosciuto il padre di Giordana perché è stato passeggero di un mio volo. Un colpo di fulmine». Un amore totalizzante, da sogno, che ha visto nascere anche una nuova vita: «Dopo pochi mesi che ci frequentavamo io, che sono francese, ho mollato tutto per trasferirmi da lui ad Aprilia, in provincia di Latina. Ci siamo sposati ed è nata Giordana».

Giordana Angi e il rapporto col padre

Ma quel sogno, ben presto, si è trasformato in un incubo: «Finché un giorno, quando lei aveva sedici anni, è successo un episodio molto pesante, che non mi va di raccontare. In quel momento, però, ho capito che la mia storia con suo padre era finita per sempre. Dopo la nostra separazione, suo padre, cui Giordana era legatissima nonostante tutto, è sparito: per un lungo periodo non si è più fatto nemmeno sentire, poi ha ricominciato a fare qualche telefonata. Lei si è sentita rifiutata, umiliata». La donna ha anche raccontato dei problemi alimentari di sua figlia: «Alternava anoressia e bulimia: c’erano periodi in cui smetteva di mangiare e perdeva molti chili e altri in cui si ingozzava sino a stare male. Io cercavo di aiutarla in tutti i modi. L’ho portata da uno psicologo, la stimolavo a uscire, a fare sport. Ma non è servito a molto: per due anni Giordana è stata malissimo. Poi, a poco a poco, ha trovato la forza per risollevarsi». Poi il successo e dopo Amici, il biglietto da visita di Giordana Angi è in Casa, l’Ep in cui firma sei canzoni. «Avevo avuto occasioni anche prima ma non ero pronta, ero ancora alla ricerca di me stessa – ha detto a Tgcom24 – Ora mi sento più donna».