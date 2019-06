La Festa tricolore di “Riva Destra” torna a Roma il 5 luglio: ci sarà Giorgia Meloni

Fratelli di un’altra Europa è il titolo dell’edizione 2019 della Festa Tricolore di Riva Destra che quest’anno tornerà a Roma, il 5 luglio e sarà conclusa da Giorgia Meloni. La scorsa edizione fu Palestrina, cittadina di epoca preromana alle porte della capitale, ad ospitare l’annuale appuntamento organizzato dal movimento nato nel 1994, come storico primo circolo di Alleanza Nazionale. E proprio in quello che fu battezzato come un “Ritorno alle origini”, intervennero esponenti di tutto il centrodestra, dall’attuale direttore de Il Secolo d’Italia, Francesco Storace, passando per rappresentanti di Forza Italia, fino alla Lega con Mario Borghezio e ovviamente la delegazione di Fratelli d’Italia, con il deputato Marco Silvestroni a guidarla. Da lì infatti è iniziata la manovra che ha portato la comunità guidata dal suo fondatore Fabio Sabbatani Schiuma e dal Portavoce Nazionale, il catanese Alfio Bosco, a “tornare alle origini” appunto, per diventare un movimento federato a Fratelli d’Italia, dopo aver chiuso definitivamente la parentesi di collaborazione con la Lega Nord di Matteo Salvini.