I 70 anni di Meryl Streep. La carriera di un’attrice che è diventata un mito

Queen Meryl Streep compie 70 anni. Una carriera straordinaria la sua: quasi 60 film in totale, 21 nomination agli Oscar – più di qualsiasi altro attore o attrice della storia del cinema – tre statuette vinte, ben quattro figli e un solo matrimonio. Incurante del tempo che passa, consapevole che il fascino è ben altro e perfettamente padrona di come usarlo: la regina del cinema planetario, nata a Summit nel New Jersey, il 22 giugno 1949, ha ancora mille progetti da realizzare.

Meryl Streep, la carriera