Giovani di FdI in piazza contro i cannabis shop: “Accannabis!”

“Cassazione parla chiaro: accannabis!”. Si basa su un gioco di parole che fonde la sostanza e il termine gergale romano che sta per “smettila” il titolo del flash mob per la chiusura dei Cannabis Shop indetto per domani, mercoledì 5 giugno, da Gioventù Nazionale, l’organizzazione giovanile di FdI.

L’appuntamento, informa una nota, è per le ore 12.30 di fronte al Cannabis Shop di Via del Corso, 78 e muove dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione «secondo cui è reato commercializzare i prodotti derivati della cosiddetta cannabis light». Alla manifestazione parteciperanno, tra gli altri, Fabio Roscani, presidente nazionale di Gioventù Nazionale, e Maria Teresa Bellucci, deputata e responsabile nazionale del dipartimento Dipendenze FdI.