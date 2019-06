Giancarlo Magalli spara alla volpe (video). L’ennesima provocazione fa infuriare la soubrette

Nel corso della seconda puntata di CCN (Comedy Central News) il programma condotto da Saverio Raimondo in onda su Comedy Central (Sky al canale 128) il popolare conduttore Giancarlo Magalli si è esibito in un poligono di tiro puntando la pistola ad aria compressa sulla sagoma di una volpe, giocando sull’omonimia con il cognome della ex co-conduttrice de I Fatti Vostri Adriana Volpe con la quale ha litigato e con la quale è aperto un fronte giudiziario. «Questa non è ironia, è una minaccia! Si va a sommare alla battuta: “io non parlo con le bestie “ sempre rivolto a me sulla 7 da Giletti. BASTA a questa violenza verbale, basta alle intimidazioni, a questa violenza subdola e diffamatoria, questa è una vera e propria persecuzione! Sono immagini che si commentano da sole…», ha replicato sui social, pubblicando il video, Adriana Volpe.

