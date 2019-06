Gad Lerner ha già stufato: ascolti flop, gli spettatori si sono dimezzati

Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con il film Appuntamento al Parco visto da 2.974.000 telespettatori pari al 14,6% di share. Secondo gradino del podio per Canale 5 con lo speciale dedicato a Vasco Rossi Siamo Solo Noi – 6 come Sei- Speciale, seguito da 2.550.000 telespettatori (share del 13,8%). Terzo posto per l’incontro degli Europei Under21 Germania – Danimarca che ha totalizzato 1.240.000 spettatori (5,8% di share). Da segnalare, in particolare, il buon inizio dei nuovi programmi del day time estivo della rete ammiraglia di viale Mazzini: la prima puntata di Unomattina Estate, condotta da Valentina Bisti e Roberto Poletti, ha ottenuto 913.000 telespettatori e il 18,4% di share. A seguire l’esordio di Tuttochiaro, il nuovo appuntamento condotto da Monica Marangoni, ha registrato 787.000 telespettatori con il 15,3% di share. Alle 14, invece, il talk Io e Te condotto da Pierluigi Diaco insieme a Sandra Milo e Valeria Graci, è stato visto da 1.312.000 telespettatori con il 9,9% di share, mentre La Vita in Diretta Estate, il programma condotto da Lisa Marzoli e Beppe Convertini, ha ottenuto 1.462.00 telespettatori con il 16,4% di share.

Lo scivolone di Gad Lerner

In seconda serata su Rai1 il film Campeggio a Tradimento è stato seguito da 851.000 spettatori con l’8.7% di share. A seguire S’è Fatta Notte raccoglie 372.000 spettatori con il 7%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 524.000 spettatori pari ad uno share del 7.8%. Su Rai2 L’Alfabeto di Guarda…Stupisci segna 525.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai 3, invece, L’approdo, il nuovo programma di Gad Lerner, ha fatto registrare un pesante passo indietro rispetto alle precedenti puntate, segnando solo 608.000 spettatori con il 4.3% di share. Il suo L’approdo, che aveva fatto registrare una partenza folgorante due settimane con un 1 milione 174mila gli spettatori, con share del 7,4%, nella sua seconda puntata aveva rallentato, ottenendo 912.000 spettatori con il 6.1%, ma con un riscontro comunque lusinghiero. Ieri sera, invece, gli spettatori sono calati ancora, fino a quota 600mila, la metà della prima puntata. Forse l’effetto anti-Salvini dell’inizio è già sfumato…