FdI: al via la raccolta firme per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica

Fratelli d’Italia rimette in moto la macchina organizzativa del partito, guidata dal deputato Giovanni Donzelli, e rilancia la sua storica battaglia per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica. Per il partito guidato da Giorgia Meloni, che ha già depositato in Parlamento la proposta di riforma, la sovranità appartiene al popolo come peraltro stabilito nella Costituzione italiana, e non ai giochi di palazzo. Per Fratelli d’Italia grazie a questa riforma costituzionale un Presidente della Repubblica eletto direttamente dagli italiani rafforzerà l’unità nazionale, dando prestigio internazionale all’Italia e tutelando l’interesse della Patria. Sarà possibile sottoscrivere la petizione nei gazebo presenti in tutti i comuni d’Italia e sul sito www.fratelli-italia.it