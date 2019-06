È morta Nonna Peppa, la donna più anziana al mondo. Poggio Imperiale a lutto

A 116 anni, compiuti o scorso 20 marzo, nella casa paterna di Poggio Imperiale, in provincia di Foggia, dove era nata, è morta Nonna Peppa, la donna più anziana d’Europa e, da qualche mese del mondo. «La nostra supernonna ci ha lasciato poco fa». Poche parole affidate ai social network per annunciare la scomparsa di Maria Giuseppa Robucci.

La donna, vedova da molti anni, in passato si era occupata del bar del paese assieme al marito Nicola Nargiso, morto nel 1982 . Ha avuto 5 figli, tre maschi e due femmine, tra cui suor Nicoletta delle Suore Sacramentine di Bergamo, che si è trasferita presso la casa di riposo di San Severo per accudire la madre,9 nipoti e 16 pronipoti. Nonna Peppa, che nel 2003, al compimento dei 100 anni, era stata invitata alla trasmissione di Rai Uno La Vita in Diretta, ha avuto due ricoveri in ospedali importanti, uno nel 2014 e l’altro nel 2017. Nel 2012, inoltre, era stata insignita del titolo di sindaco onorario del Comune di Poggio Imperiale.