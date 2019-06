Domattina alle 9,30 il nostro direttore, Francesco Storace, sarà ospite a La7 della trasmissione televisiva Coffee Break, condotta da Andrea Pancani.

Tra gli ospiti in studio, oltre a quelli da confermare, a confrontarsi con Storace ci saranno Benedetto Della Vedova (Più Europa) e il filosofo Diego Fusaro.

Tra i temi al centro della discussione sull’attualità politica le crepe all’interno della maggioranza di governo. Attenzione soprattutto alle tensioni tra Lega e Cinquestelle. E quelle all’interno dei due partiti: Di Maio contro Di Battista da una parte e le divisioni nella Lega sui minibot dall’altra.

Sullo sfondo la trattativa con l’Europa in attesa che mercoledì il governo vari l’assestamento di bilancio.

Coffee Break è lo spazio mattutino per approfondimento, politica e attualità condotto da Andrea Pancani. Da sempre con ospiti politici, imprenditori, giornalisti e uomini di cultura. La trasmissione vanta 13mila follower su Twitter e quasi ventimila fan su Facebook.