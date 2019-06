Chiude “Mezzogiorno in famiglia”, la Volpe: «Questa è la Rai del cambiamento?»

Adriana Volpe furiosa contro Carlo Freccero e i rumors circolati sui palinsesti autunnali di Raidue. La conduttrice non ha criticato la scelta del direttore della rete di cancellare Mezzogiorno in Famiglia, il programma che presenta da due anni con Massimiliano Ossini. La Volpe ha usato il suo account Instagram per lanciare una durissima accusa nei confronti della decisione di Freccero.

Adriana Volpe: «Ecco chi ci sostituirà»

«Ditemi che questi dati non sono veri – ha scritto la presentatrice – su Rai2 ieri il concerto di Guè Pequeno ha registrato 1,61% di share, il debutto di Realiti in prima serata 2,46%, spostato poi in seconda serata 3,7% di share (evito di ricordare Popolo Sovrano…). Prendo atto che Mezzogiorno in Famiglia, l’unico programma che ha registrato sempre record di ascolti (12% di share) è stato chiuso!». La sua amara conclusione fa infine riferimento a ciò che andrà a sostituire Mezzogiorno in Famiglia. Freccero cancellerà il programma del week-end di Michele Guardì per questioni di budget e metterà al suo posto una più economica serie tv. «Mi fate capire – si domanda la Volpe – perché si chiude una produzione interna Rai e si prevedono produzioni esterne? Questa è la Rai del cambiamento? Forse è meglio stare in silenzio… Altrimenti si perde il posto di lavoro».