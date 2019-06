Cacciato dal prof per aver detto che i generi sono due: maschile e femminile (video)

L’episodio è molto istruttivo soprattutto per chi contesta l’esistenza di una dittatura del politicamente corretto nel linguaggio.

Siamo in Scozia: qui, durante una lezione, uno studente insiste nel dire che ci sono solo due generi, maschile e femminile. L’insegnante a questo punto invita lo studente ad uscire dalla classe e poi discute con lui, accusandolo di non avere usato un linguaggio “inclusivo”. Il video ripreso da uno studente su smartphone mostra l’insegnante che fuori dalla classe rimprovera lo studente reo di avere detto la sua opinione.

La notizia ed il video sono apparsi sul sito Lifesitenews e sono stati ripresi dal blog dell’economista cattolico Sabino Paciolla che fornisce questa traduzione del dialogo tra il professore e lo studente di nome Murray.

“Perché mi ha cacciato dalla classe? Non è molto inclusivo da parte sua”, ha detto Murray.

“Mi dispiace, ma quello che stavi dicendo non è molto inclusivo”, ha detto l’insegnante di Murray, “e questa è una scuola inclusiva”.

Murray ha poi chiesto perché ciò che aveva detto non era inclusivo.

“Ci sono più di un sesso”, ha risposto l’insegnante.

“Questa è la sua opinione”, ha insistito Murray.

“Questa è la mia opinione e questa è un’opinione che è accettabile in questa scuola”, ha detto l’insegnante facendo appello alla politica scolastica nazionale scozzese. “E penso che la tua [opinione], dicendo che non c’è altro [genere] diverso da quello maschile o femminile, non sia inclusiva”.

Mentre Murray spiega ancora una volta al suo insegnante: “Ci sono solo due generi”, l’insegnante si infastidisce visibilmente, si morde il labbro e si allontana.

L’insegnante ha poi accusato Murray di “aver scelto di creare un problema su questo. Hai avuto l’opportunità di stare zitto. Ti è stata chiaramente data l’opportunità di non continuare e tu hai scelto di proseguire”.

“Sì, perché penso che sia sciocco”, ha detto Murray, che ha ribadito che è sciocco pensare che ci siano più di due generi.

“Vuoi per favore affermare questa opinione a casa tua, non in questa classe?” ha chiesto l’insegnante.

“Quindi lei può esprimere la sua opinione in classe, ma la mia opinione deve rimanere in casa mia?” ha ribattuto lo studente.

“Non sto esprimendo la mia opinione. Sto affermando la politica dell’autorità scolastica nazionale”, ha dichiarato l’insegnante.

“Questo non è assolutamente scientifico”, ha risposto Murray.

“Non tutte le politiche sono scientifiche”, ha detto l’insegnante.

“Io affermo qualcosa in cui credo e lei mi ha cacciato fuori dalla classe per trenta minuti”, ha detto Murray.

“So cosa pensi e so cosa pensa l’autorità”, ha detto l’insegnante di Murray. “So che il punto di vista dell’autorità è molto chiaro – molto chiaro – che non ci sono discriminazioni”.

Murray lo interrompe, insistendo sul fatto che non era stato discriminatorio. “Sto semplicemente dicendo che ci sono due generi: maschio e femmina”.