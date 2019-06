Burkini in piscina: le donne francesi rispondono alle islamiche con il decolleté

A molte donne francesi non è piaciuta l’iniziativa di un gruppo di attiviste islamiste che ha lanciato una protesta nelle piscine a favore del burkini, il costume da bagno in linea con i dettami islamici che copre tutto il corpo lasciando scoperti solo mani, piedi e viso. C’è chi ha lanciato una contro-protesta contrapponendo il decolleté al burkini. Il vero protagonista dell‘hashtag #JeKiffeMonDécolleté è, appunto, il seno. A lanciare l’iniziativa è stata la giornalista francese Zohra Bitan, che ha invitato le donne a condividere le foto del loro décolleté su Twitter. L’obiettivo? Incoraggiare gli utenti di Internet a reclamare il loro diritto di vestirsi come desiderano, senza subire insulti o commenti sprezzanti. Sui social sono così iniziate a girare sempre più foto di décolleté di donne francesi. È una protesta non solo in nome della libertà ma anche della legalità: il décolleté rispetta infatti la legge, il burkini invece no.