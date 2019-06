Bimbo annegato a Mirabilandia, la madre del piccolo indagata per omicidio colposo

La mamma del bimbo di 4 anni, Edoardo Bassani, che ha perso la vita ieri in una piscina di ‘Mirabeach’, all’interno del parco dei divertimenti di Mirabilandia, nel Ravennate, è stata indagata a piede libero per omicidio colposo in cooperazione. Inizialmente sentita come testimone, l’audizione della donna è stata interrotta per via degli eventuali profili penali che stavano emergendo dalle sue parole. Alla luce dell’affidamento dell’incarico dell’autopsia potrebbero essere presto avvisati altri indagati.

Il bimbo si trovava con la madre, che lo ha perso di vista per pochi secondi. Il padre non non c’era perché convalescente dopo un incidente in moto. Il bambino era figlio unico e aveva compiuto quattro anni lo scorso febbraio.

Secondo la ricostruzione della tragedia, riportata dal Resto del Carlino, “il bimbo si trovava in uno specchio d’acqua di pochi centimetri vicino agli scivoli. Quindi ha fatto 3-4 metri verso lo specchio d’acqua dove poi è stato trovato, forse attirato dalla concomitante baby-dance che si stava svolgendo proprio in quel momento. Non è chiaro se sia riuscito a passare attraverso una eventuale interruzione dello steccato divisorio per poi cadere in acqua o piuttosto per tuffarsi”.