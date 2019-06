Barbara Palombelli: «Renzi è stato il peggior leader degli ultimi 20 anni» (video)

Una delusione politica e umana. Non solo per lei, ma per «tanti». Arriva da Barbara Palombelli la pietra tombale su Matteo Renzi. L’ex premier è stato «il peggior leader della sinistra degli ultimi 20 anni», ha detto la giornalista e moglie di Francesco Rutelli, aggiungendo che Renzi «non avrebbe mai dovuto diventare segretario del Pd».

L’attacco di Barbara Palombelli a Renzi

Per Palombelli Renzi «semplicemente non era il leader della sinistra». «Doveva restare nell’ambito della Margherita, di un partito di centro che infatti sta per fare», ha aggiunto la conduttrice di Stasera Italia, ospite ieri del programma Belve, condotto da Francesca Fagnani su Nove (Palombelli ne parla dal minuto 24 circa). Per questo la segreteria Renzi è stata «un dispiacere, un dolore». «Lui ha sofferto di questa cosa, ancora ne parla e dice che lui ha avuto il fuoco amico, ma in realtà, forse non doveva mai diventare il segretario del Pd», ha chiosato Palombelli.

Umanamente deludente

Ma la delusione non è stata solo politica. Anche umanamente l’ex segretario Pd si è rivelato un fiasco. «Umanamente non ha deluso me, ha deluso tanti. Non rispondeva al telefono, gliel’ho anche detto se si pentiva di essere stato un po’ arrogante e non l’ha capito», ha raccontato Palombelli.