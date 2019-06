Avvocato in mutande parla a Conte sul balcone. E diventa una star sulla pagina di Meloni (video)

Una scena che è stata vista da migliaia di utenti: un uomo in mutande che da un balcone di Napoli dialoga con il premier Giuseppe Conte, anche lui affacciato al balcone. Un faccia a faccia urlato, che ha come oggetto il disegno di legge 788 del 2018, a firma del senatore Adolfo Urso, di Fratelli d’Italia sui crediti in sofferenza e la «redenzione» del debitore. L’uomo è un avvocato, Raffaele Capasso, e urla a Conte il suo suggerimento: tradurre in decreto d’urgenza la proposta di FdI. Conte, in visita alla redazione di Fanpage.it, ha preso nota, promettendo di approfondire la questione. Capasso intendeva avvisare il premier che esiste in Senato una proposta «di rara inteligenza e di raro beneficio per gli italiani, che fino a ieri era ancora alla prima commissione, non ancora analizzato».

Oggi il video del dialogo da balcone a balcone è stato rilanciato da Giorgia Meloni sulla sua pagina Fb. “Guardate cosa si inventa un avvocato napoletano – scrive Meloni – per attirare l’attenzione di Conte sulla proposta di legge di Fratelli d’Italia in tema di crediti deteriorati”. Con il link della proposta http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/50572.pdf?fbclid=IwAR2g63LVxgqd1LShfDDVil3MmfGrH4eoLE9vvsQfrEWFcGhc8HVGFsjws5Y