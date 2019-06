Assedio all’Italia, attacco alla legge nazionale, colpi d’ariete a suon di migranti. La Sea Watch è l’arma contundente per appiccare il fuoco, incendiare il clima, caricarci ogni responsabilità.

Una pazza alla guida dell’imbarcazione tedesca della Ong con bandiera olandese si è messa in testa di regalarci un altro gruzzolo di migranti. Se ne frega delle nostre leggi, del divieto delle autorità italiane e ha deciso di correre per il torneo di Lampedusa. Con il suo personale medagliere in carne umana.

No no e no. Mille volte no alla prepotenza contro l’Italia. Questa cavolo di Carola va acciuffata e rinchiusa nelle patrie galere. Perché per entrare in Italia ci vuole il nostro permesso; e senza spaccio di immigrati clandestini.

Sceneggiata rossa

Ma la vergogna peggiore è quella solita che viene da sinistra, come di consueto schierata dalla parte opposta a quella della Nazione. Persino Zingaretti strilla in una sceneggiata senza fine.

Attaccano sguaiatamente contro Matteo Salvini e Giorgia Meloni; il primo per la giusta difesa del principio che i confini sono nostri e la sovranità italiana non hanno diritto a violarla neppure le Ong. E la seconda per aver ribadito con chiarezza ad un governo che non ha avuto il coraggio di proporre il blocco navale alle coste della Libia, di fare almeno la cosa minima. Una nave pirata non si accoglie; una nave pirata disconosciuta dal suo Stato si requisisce, si fanno scendere i suoi ospiti migrati, si arresta l’equipaggio e la si affonda a picco. Altro non c’è di fronte alla delinquenza.

E chi se ne frega se Roberto Saviano torna a fare commedia. Se Laura Boldrini ulula. E se tutti i soliti che non aprono le porte di casa loro abbaiano perché vorrebbe aprire le case nostre. Guai ad esitare di fronte alla demagogia rossa e davvero sinistra.

Quel no al Global compact

L’immigrazione clandestina va fermata ad ogni costo. Protestano quelli che ci fanno affari con le loro cooperative. Alla sinistra antinazionale occorre rispondere che abbiamo già pagato duramente la loro folle politica migratoria che ci ha fatto invadere da centinaia di migliaia di persone senza una prospettiva. Le carceri italiane sono piene di clandestini e noi dobbiamo caricarcene altri?

Per fortuna l’Italia si è dovuta almeno astenere dal sottoscrivere quella sciagura chiamata Global Compact, grazie all’accortezza di Fratelli d’Italia alla Camera. Senza quell’azione promossa da capogruppo Lollobrigida a far votare no ad un accordo infame dalla maggioranza dei deputati, oggi non avremmo nulla da opporre a chi rivendica “il diritto a emigrare”. No, vale esattamente l’opposto: il mondo deve garantire ai popoli il “diritto a non emigrare”, a rimanere a casa loro, a sconfiggere lì i motivi della fuga disperata da noi.

La battaglia navale aizzata dagli scafisti contro l’Italia non può essere vinta da loro. E mai come in questo momento ci vorrebbe una politica unita nel respingere ogni provocazione. Ma questa sinistra rabbiosa non ce la fa e tifa oggettivamente contro il nostro popolo e il suo diritto alla sicurezza.

Ed e’ il motivo per cui il Pd perde ogni elezione. Perché non ha capito nulla del Paese in cui vive. È l’Italia, non l’Africa.