Aria di crisi in casa Renzi: Agnese si vede sempre meno nella villa di famiglia

L’indiscrezione di Dagospia. «Che succede a casa di Matteo Renzi?». Se lo chiede il sito di Roberto D’Agostino che pubblica la foto di dell’ex premier con la moglie Agnese con un fulmine che li separa. «A Firenze – si legge sul sito – si chiedono come mai la moglie Agnese si vede sempre meno nella villona acquistata con durissimi sacrifici nei pressi del piazzale Michelangelo». Una domanda che resta senza risposta.

Quarantaquattro anni, l’ex premier, sindaco di Firenze e segretario Pd, è sposato da una vita con Agnese, insegnante. Insieme hanno tre figli: Francesco, Emanuele ed Ester. Sono sempre apparsi molto uniti. «Mia moglie Agnese è la mia forza», diceva l’ex premier, «nei mille giorni che ho trascorso al governo è stata una presenza costante e discreta, che mi ha accompagnato anche nelle fatiche, nelle tante difficoltà».

Renzi e la richiesta di risarcimento a Dagospia

Ed è notizia che «Agnese e Matteo Renzi hanno dato incarico all’avvocato Lorenzo Pellegrini di agire in giudizio civile contro Roberto D’Agostino e il sito Dagospia per le foto e le notizie rilanciate dal sito dal giugno 2014 al giugno 2019. I coniugi Renzi hanno avanzato una richiesta di risarcimento danno per 500.000 euro». Lo rende noto l’Ufficio stampa di Matteo Renzi.