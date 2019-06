Esplosione in una villetta alla periferia di Roma: un morto

Esplosione in una villetta alla periferia di Roma. Nell’incidente è morto un uomo. Le fiamme sono divampate all’interno di un’abitazione a due piani in via Ciro Trabalza 85, in zona Massimina. L’episodio è avvenuto poco prima delle 17. Un uomo di 80 anni è stato trovato senza vita. Dalle prime informazioni raccolte, il rogo è partito dal seminterrato. All’interno della villetta si è verificata una probabile esplosione seguita dalle fiamme. Sono ancora in corso le operazioni dei Vigili del Fuoco di Roma, arrivati sul posto con due squadre. La struttura, fanno sapere, è stata completamente coinvolta dalla esplosione e dall’incendio. Sul posto vigili del fuoco e i carabinieri di Ponte Galeria.